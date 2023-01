Το νέο στέλεχος του κορονοϊού, XBB.1.5, το οποίο βάφτισαν «Κράκεν» και είναι υποπαραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον, ταξιδεύει με μεγάλη ταχύτητα σε όλο τον πλανήτη και το εντυπωσιακό Time Lapse που βγήκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο την εκρηκτική εξάπλωσή του. Η υποπαραλλαγή αυτή ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και απλώνεται παντού σε χρόνο μηδέν.

Η νέα απειλή του κορονοϊού, το «Κράκεν» ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στις στις 22 του περασμένου Οκτώβρη στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου η υποπαραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον έδειχνε να χτυπάει μόνο την Αμερική.

Πέρασε όμως, τον Ατλαντικό και ήρθε και στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη και στις 29 Δεκεμβρίου έφτασε και σε σημεία της Ασίας και πήγε και ως την Αυστραλία.

Συνολικά έχει εξαπλωθεί σε 29 χώρες σε όλο τον πλανήτη, όπως φαίνεται από το Time Lapse που έφτιαξε ο Αυστραλός ειδικός οπτικοποίησης δεδομένων και ενσωμάτωσης δεδομένων, Μάικ Χάνι.

I've added a map page to my dataviz on COVID-19 genomic sequencing data.

Here I've used it to visualise the spread of the new XBB.1.5 "Kraken" lineage around the world.https://t.co/FuHOL8g6Xg pic.twitter.com/gXZ2l8EuEn