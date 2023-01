Αμφιβολίες για τον πραγματικό αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν από κορονοϊό στην Κίνα υπάρχουν εδώ καιρό. Και όχι μόνο από την Δύση, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Και η ανησυχία σχετικά με τα στοιχεία που δημοσιοποιούν οι υγειονομικές αρχές εντείνεται, καθώς όλο και περισσότεροι διάσημοι πεθαίνουν με … ασαφείς αιτίες θανάτου.

Η Κίνα από τον Δεκέμβριο δεν έχει παρουσιάσει περισσότερους από 30 νεκρούς από κορονοϊό, ενώ από τα τέλη του ίδιου μήνα η Εθνική Επιτροπή Υγείας της χώρας σταμάτησε να δημοσιεύει καθημερινά δεδομένα για την πανδημία. Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επέκρινε τον «πολύ στενό» ορισμό του Πεκίνου για τους θανάτους από Covid, προειδοποιώντας ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν απεικονίζουν τον πραγματικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Την ίδια ώρα, οι πρόσφατοι θάνατοι δημοσίων προσώπων έχουν οδηγήσει πολλούς στην Κίνα να αμφισβητήσουν τα στοιχεία που δημοσιοποιούν οι υγειονομικές αρχές. Κάτω από ένα hashtag στο δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, το Weibo, που γράφει «το πρώτο κύμα Covid δεν προκάλεσε τεράστιο αριθμό θανάτων», το οποίο αναφέρεται σε μια φράση του Δεκεμβρίου από έναν Κινέζο αξιωματούχο υγείας, πολλοί χρήστες αμφισβητούν με οργή αυτό που αποκαλούσαν τεράστια υποεκτίμηση του αριθμού των νεκρών. Και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, το εν λόγω hashtag είχε περισσότερες από 220 εκατ. προβολές.

ΜΜΕ στην Κίνα λόγο για 16 επιστήμονες από τις κορυφαίες ακαδημίες επιστήμης και μηχανικής της χώρας που πέθαναν μεταξύ 21 και 26 Δεκεμβρίου. Κανένας από αυτούς τους θανάτους δεν συνδέθηκε επίσημα με τον κορονοϊό, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τις εικασίες στο διαδίκτυο.

Χαμός στα social media έγινε και με τον ξαφνικό θάνατο της Chu Lanlan, μιας 40χρονης σοπράνο που εμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κολέγιο Τεχνών της Όπερας του Πεκίνου η Chu, η οποία δίδασκε στο ίδρυμα, πέθανε από ασθένεια. Η οικογένειά της δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία του θανάτου της σύμφωνα με ΜΜΕ στην Κίνα.

Ο Wang Jingguang, βραβευμένος σκηνοθέτης, γνωστός για την ταινία του Never Come Back του 2013, ήταν επίσης μεταξύ των ανθρώπων που πέθαναν πρόσφατα, τον περασμένο μήνα σε ηλικία 54 ετών. Ο Ni Zhen, ένας 84χρονος διάσημος κινέζος σεναριογράφος, πέθανε επίσης τον περασμένο μήνα και ήταν γνωστός για τη συγγραφή της κλασικής ταινίας του 1991 Raise the Red Lantern. Ο παλαίμαχος σταρ του ποδοσφαίρου Wang Ruoji πέθανε επίσης τον Δεκέμβριο, με τα ΜΜΕ της χώρας να αναφέρουν ότι έχασε την ζωή του από κορονοϊό σε ηλικία 37 ετών.

«Είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς είτε για διασημότητες, είτε για συγγενείς και φίλους μου, νιώθω πραγματικά ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει, αλλά οι ειδικοί λένε ότι δεν ήταν έτσι», σχολίασε ένας χρήστης του Weibo. «Πολλά δημόσια πρόσωπα έχουν πεθάνει, με πολλά από αυτά να πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία», έγραψε τον περασμένο μήνα ο influencer του Weibo, Haishang Yilanghua, ο οποίος έχει 364.000 ακόλουθους.

Με πληροφορίες από Guardian και BBC