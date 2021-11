Ο κορονοϊός χτύπησε θανάσιμα τον διάσημο Ιρανό γελοιογράφο Καμπίζ Ντεραμπάχς. Ο δεξιοτέχνης της πένας πέθανε από επιπλοκές του Covid19 σε ηλικία 79 ετών, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Καμπίζ Ντεραμπάχς, διάσημος για τα σατιρικά του σκίτσα για τον σύγχρονο κόσμο, κατέληξε από κορονοϊό την Κυριακή (07.11.2021).

Γεννημένος στην πόλη Σιράζ, στο νότιο Ιράν, ο Ντεραμπάχς είχε παρουσιάσει τις εικονογραφήσεις του σε πολλές γνωστές εφημερίδες και περιοδικά όπως οι New York Times και το Spiegel, καθώς και σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του.

Ήταν κυρίως γνωστός για τον χαρακτήρα του που αντιπροσώπευε έναν συνηθισμένο άνθρωπο χωρίς πρόσωπο, μια καρικατούρα που σχεδίαζε με μια απλή γραμμή με το μολύβι.

Το 2014, ο Καμπίζ τιμήθηκε με το έμβλημα του ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων κατά τη διάρκεια τελετής στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Τεχεράνη. Έργα του περιλαμβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης και του Μουσείου Κινουμένων Σχεδίων της Βασιλείας στην Ελβετία, καθώς και σε συλλογές μουσείων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

#Iran’s veteran cartoonist, graphic designer, and illustrator Kambiz Derambakhsh died on Saturday at the age of 79 due to complications caused by #COVID19.

