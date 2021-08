Τραγωδία στη Ρωσία! Εννέα άνθρωποι που νοσηλεύονταν με κορονοϊό πέθαναν σε νοσοκομείο μετά τη δυσλειτουργία σωλήνα οξυγόνου.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της νότιας πόλης Βλαντικαφκάζ στη Ρωσία, στο τμήμα του νοσοκομείου που λειτουργεί για ασθενείς με Covid έσπασε ο σωλήνας παροχής οξυγόνου.

For this reason, a number of corona patients died in Russia https://t.co/xKWINYPTvW