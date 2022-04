Η κατάσταση στη Σανγκάη είναι εφιαλτική και απόκοσμη, την ώρα που ο κορονοϊός καλπάζει για ακόμη μια φορά στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας και τις Αρχές να χρησιμοποιούν – κυριολεκτικά – κάθε μέσο για να σταματήσουν τη διασπορά του.

Οι κάτοικοι ζουν ένα εφιάλτη διότι τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού ξεπερνούν τα όρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη Σανγκάη να βρίσκεται στο στόχαστρο του πλανήτη για τις… μεθόδους της. Όπως, για παράδειγμα, τα στρατόπεδα καραντίνας που λειτουργούν και σε αυτά μεταφέρονται πολίτες που εντοπίζονται θετικοί στον ιό.

Πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα μέσω Twitter, παρουσιάζουν τους άνδρες των Αρχών να φορούν πλήρη σετ προστασίας και να χρησιμοποιούν βία κατά των πολιτών που είτε διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά τους είτε γιατί θέλουν να κάνουν καραντίνα σπίτι τους.

🔻 the police dragged protesters away and detained them



4/n pic.twitter.com/g91W0JVNwb April 14, 2022

NEW – Police use increasingly brutal force to enforce the Communist Party quarantine orders in #Shanghai.pic.twitter.com/Z3EEbOF6rw — Disclose.tv (@disclosetv) April 14, 2022

Οι άθλιες συνθήκες στα στρατόπεδα καραντίνας

Στην κατοχή του πρακτορείου Reuters περιήλθε ένα βίντεο από ένα από αυτά τα στρατόπεδα, το οποίο περισσότερο μοιάζει με γραφείο και δείχνει πάνω από 100 ανθρώπους… στοιβαγμένους σε καραντίνα.

Video provided to @Reuters by an occupant of a COVID quarantine facility in Shanghai showed more than 100 people crammed on a floor of what looked like an office building https://t.co/GlIxVIgfaf pic.twitter.com/HUu5s511dK — Reuters (@Reuters) April 14, 2022

Lockdown camps in Shanghai. pic.twitter.com/adHMV97mF6 — Dan Collins (@DanCollins2011) April 11, 2022

This is another #Quarantine facility in #Sanghai china.



See the condition of the people and sanitation in this detention center. pic.twitter.com/QqIjo92KpN — Brigadier Surya Dev Singh (@brigadier_surya) April 12, 2022

#Sanghai #lockdown

Ασθενείς με πυρετό και βήχα από τον ιό, προσπαθούν να θεραπευθούν σε ειδικούς χώρους απομόνωσης που έχουν πλημμυρίσει. Τραγική περίθαλψη. pic.twitter.com/fIdpBJk3uW — Άκου ανθρωπάκο (@sakis7057) April 14, 2022

Οι κάτοικοι, πλέον, έχουν φτάσει στα όριά τους. Υπενθυμίζεται ότι ακόμη ένα βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα, στο οποίο ακούγονται κραυγές απόγνωσης από τις πολυόροφες πολυκατοικίες, με τους πολίτες να φωνάζουν από τα παράθυρά τους, για να διαμαρτυρηθούν για το σκληρό lockdown.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022

Μέχρι και κατοικίδια των θετικών πολιτών στον κορονοϊό έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών, με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές!

This is absolutely disgusting.



China's communist is taking the pets of ppl who tested positive to covid and killing them in Shanghai. pic.twitter.com/xnhNECgpmi — Edham Mamet (@EdhamMamet) April 11, 2022

Αμετανόητος ο Σι Τζινπίνγκ για τα μέτρα

Και ενώ φαίνεται πως η κατάσταση είναι απελπιστική στη Σανγκάη, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ είναι αμετανόητος για την επιβολή των μέτρων αναχαίτισης της διασποράς, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μια πόλη-φάντασμα.

«Πρέπει να επιμείνουμε να βάζουμε τους ανθρώπους πάνω απ’ όλα, τη ζωή πάνω απ’ όλα. Πρέπει να επιμείνουμε στην επιστημονική ακρίβεια, στη δυναμική της μηδενικής covid», επεσήμανε ο Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια επίσκεψής του στο νησί Χαϊνάν, στη νότια Κίνα, σήμερα.

I compiled some representative videos of the lockdown in Shanghai, all from the Internet, I hope this collection could help you get to know China as a real face but not as their propaganda



Borrow a tag from @MissyCooper13😎 #AmazingChina



—



PLA soldiers are entering Shanghai pic.twitter.com/8t5OmyIb2d — Donna 3.0🎗 (@DonnaWongHK) April 8, 2022

«Η τρέχουσα πανδημία εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρή και δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου. Η επιμονή σημαίνει νίκη», υπογράμμισε ο Κινέζος πρόεδρος.

Εισβάλλουν σε σπίτια και αρπάζουν πολίτες

Στο παρακάτω σοκαριστικό βίντεο, εμφανίζονται οπλισμένοι άντρες με στολές κατά του κορονοϊού να έχουν εισβάλλει στο σπίτι ενός θετικού στον ιό πολίτη στη Σανγκάη και να θέλουν να τον μεταφέρουν σε «στρατόπεδο καραντίνας», τα οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για να περιοριστεί η μετάδοση της COVID-19.

Όπως φαίνεται, οι αρχές προσπαθούν με κάθε μέσο να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού και δεν τους νοιάζει μέχρι και να καταπατήσουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, οι άνδρες με βαρύ οπλισμό, είναι από αυτούς που έχουν το… ελεύθερο να εισβάλλουν στα σπίτια και να αρπάζουν τους πολίτες με κάθε τρόπο ώστε να τους πάνε στα στρατόπεδα.

English translation subtitles



Shanghai citizens are being forcibly sent off to Covid quarantine camps despite having a negative PCR test report now.



Armed men breaking into apartments and using various weapons to subdue the resisting residents.



2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/tn133wblOz — Songpinganq (@songpinganq) April 13, 2022

Ο άνδρας είναι ένας από τους πολλούς πολίτες που αρνούνται να μεταβούν στα συγκεκριμένα camps, την ώρα που υπάρχουν αναφορές ότι εκεί μεταφέρονται άνθρωποι ακόμα και με αρνητικό τεστ.