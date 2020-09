Άλλες 7.108 περιπτώσεις κορονοϊού έχουν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και 71 περισσότεροι θάνατοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν.

Ο αριθμός είναι ελαφρώς χαμηλότερος χθες, όταν καταγράφηκαν 7.143. Ωστόσο ο αριθμός των θανάτων παρέμεινε ο ίδιος.

Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι ακόμη πολύ μικρότερος από την περίοδο κορύφωσης της πανδημίας την άνοιξη – οπότε μάλιστα δεν πραγματοποιούνταν τεστ στην κοινότητα.

Τότε υπήρχαν ορισμένες εκτιμήσεις -με βάση τα στοιχεία που ανακοινώνονταν- ακόμη και για 100.000 νέα κρούσματα κάθε μέρα.

