Η Γερμανία αποφάσισε την μετατροπή ξενοδοχείων και κλειστών δημοσίων αιθουσών σε νοσοκομεία, για την περίθαλψη ατόμων που προσβλήθηκαν από κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει ο Independent, οι επικεφαλής των αρχών υγείας θεωρούν πως θα αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, μετά την μετατροπή χώρων όπως ξενοδοχεία ή κέντρα αποκατάστασης σε χώρους περίθαλψης ασθενών με ήπια συμπτώματα, ανέφεραν οι ομποσπονδιακές αρχές.

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα για τις απλές θεραπείες, απελευθερώνοντας τα ξενοδοχεία για να ασχοληθούν με πιο σοβαρά περιστατικά, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Germany to use hotels and public halls as hospitals https://t.co/Z3p4UijEnZ