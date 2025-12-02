Κόσμος

Κούβα: Ανεξέλεγκτη επιδημία δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια πλήττει την χώρα – 33 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Η επιδημία φέρεται πως εξαπλώθηκε λόγω της συσσώρευσης σκουπιδιών σε δρόμους και στάσιμου νερού σε δεξαμενές σπιτιών - Ελλιπείς οι ψεκασμοί για τα κουνούπια λόγω οικονομικής κρίσης
Άνθρωπος
Συνεχείς ψεκασμοί για τον περιορισμό των κουνουπιών / REUTERS/Norlys Perez

Στο έλεος του δάγκειου πυρετού και της ασθένειας τσικουνγκούνια βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Κούβα. Ήδη έχουν πεθάνει 33 άτομα, μέσα σε αυτούς 21 παιδιά και έφηβοι.

Σε δηλώσεις που έκανε η υφυπουργός Υγείας της Κούβας Καρίλντα Πένια διευκρίνισε πως οι 12 θάνατοι προκλήθηκαν από τον δάγκειο πυρετό, με 7 άτομα από αυτά να είναι παιδιά κάτω των 18 χρόνων. Όσον αφορά την τσικουνγκούνια, καταγράφηκαν 21 θάνατοι, μέσα σε αυτούς 14 ανήλικοι.

Η επιδημία της τσικουνγκούνια, νόσου με κύρια συμπτώματα τον πολύ υψηλό πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις, εκδηλώθηκε τον Ιούλιο, στην επαρχία Ματάνσας (δυτικά), που γειτονεύει με την Αβάνα. Μέσα σε μερικούς μήνες, εξαπλώθηκε και στις 15 επαρχίες της νήσου, όπου ταυτόχρονα μαίνεται επιδημία δάγκειου πυρετού.

Παρά τους αυξημένους θανάτους, τα κρούσματα τσικουνγκούνια έχουν μειωθεί αρκετά στη χώρα συγκριτικά με τα επίπεδα των τελευταίων 2 εβδομάδων. Μείωση καταγράφηκε και στον αριθμό των ασθενών που βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Άνδρας
REUTERS/Norlys Perez

Η υφυπουργός υπογράμμισε ωστόσο ότι το νησί 9,7 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει ακόμη υψηλά επίπεδα παρασιτισμού κουνουπιών, φορέων που μεταδίδουν τον ιό.

Στο παρελθόν η Κούβα είχε ήδη αντιμετωπίσει επιδημίες δάγκειου πυρετού. Όμως η τσικουνγκούνια είναι συγκριτικά νέα νόσος για τη χώρα. Έφθασε στη νήσο για πρώτη φορά το 2014, όταν μαινόταν επιδημία σε αρκετές χώρες της περιοχής – πλήττοντας ιδίως τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Γιατρός
Άνιση μάχη δίνουν οι γιατροί με την εξάπλωση των επιδημιών / REUTERS/Norlys Perez

Αυτή τη φορά όμως, η επιδημία εξαπλώθηκε κι έγινε ανεξέλεγκτη, εξαιτίας της «συσσώρευσης σκουπιδιών» σε δρόμους και του στάσιμου νερού σε δεξαμενές σε σπίτια. Οι ένοικοι αντιμετωπίζουν περιοδική έλλειψη τρεχούμενου νερού από το δίκτυο ύδρευσης, που πλήττει φέτος ως και 3 εκατ. Κουβανούς.

Η έλλειψη συναλλάγματος, εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα της Καραϊβικής τα τελευταία 5 χρόνια, προκαλεί επίσης προβλήματα σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως σε αυτές της υγείας, καθώς και σε πολιτικές προληπτικού χαρακτήρα, όπως οι ψεκασμοί, λόγω της ανεπάρκειας καυσίμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
94
89
82
72
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο ισραηλινός πιανίστας Αλόν Άαχελ περιγράφει τα όσα βίωσε ως όμηρος της Χαμάς – «Με ξερίζωσαν από την πραγματικότητα και με έβαλαν στην κόλαση»
Τι λέει για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε και για τις συνθήκες που έζησε - «Δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ζώο», περιγράφει
Ο Alon Ohel
Ώρα μηδέν για την Ουκρανία: «Αγκάθι» παραμένουν οι εδαφικές παραχωρήσεις, σήμερα η συνάντηση Γουίτκοφ - Πούτιν
Η Ρωσία φαίνεται να πανηγυρίζει για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)»
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Στιβ Γουίτκοφ σε προηγούμενη συνάντηση
Newsit logo
Newsit logo