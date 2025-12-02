Κούβα: Ανεξέλεγκτη επιδημία δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια πλήττει την χώρα – 33 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Στο έλεος του δάγκειου πυρετού και της ασθένειας τσικουνγκούνια βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Κούβα. Ήδη έχουν πεθάνει 33 άτομα, μέσα σε αυτούς 21 παιδιά και έφηβοι.

Σε δηλώσεις που έκανε η υφυπουργός Υγείας της Κούβας Καρίλντα Πένια διευκρίνισε πως οι 12 θάνατοι προκλήθηκαν από τον δάγκειο πυρετό, με 7 άτομα από αυτά να είναι παιδιά κάτω των 18 χρόνων. Όσον αφορά την τσικουνγκούνια, καταγράφηκαν 21 θάνατοι, μέσα σε αυτούς 14 ανήλικοι.

Η επιδημία της τσικουνγκούνια, νόσου με κύρια συμπτώματα τον πολύ υψηλό πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις, εκδηλώθηκε τον Ιούλιο, στην επαρχία Ματάνσας (δυτικά), που γειτονεύει με την Αβάνα. Μέσα σε μερικούς μήνες, εξαπλώθηκε και στις 15 επαρχίες της νήσου, όπου ταυτόχρονα μαίνεται επιδημία δάγκειου πυρετού.

Παρά τους αυξημένους θανάτους, τα κρούσματα τσικουνγκούνια έχουν μειωθεί αρκετά στη χώρα συγκριτικά με τα επίπεδα των τελευταίων 2 εβδομάδων. Μείωση καταγράφηκε και στον αριθμό των ασθενών που βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ωστόσο ότι το νησί 9,7 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει ακόμη υψηλά επίπεδα παρασιτισμού κουνουπιών, φορέων που μεταδίδουν τον ιό.

Στο παρελθόν η Κούβα είχε ήδη αντιμετωπίσει επιδημίες δάγκειου πυρετού. Όμως η τσικουνγκούνια είναι συγκριτικά νέα νόσος για τη χώρα. Έφθασε στη νήσο για πρώτη φορά το 2014, όταν μαινόταν επιδημία σε αρκετές χώρες της περιοχής – πλήττοντας ιδίως τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Αυτή τη φορά όμως, η επιδημία εξαπλώθηκε κι έγινε ανεξέλεγκτη, εξαιτίας της «συσσώρευσης σκουπιδιών» σε δρόμους και του στάσιμου νερού σε δεξαμενές σε σπίτια. Οι ένοικοι αντιμετωπίζουν περιοδική έλλειψη τρεχούμενου νερού από το δίκτυο ύδρευσης, που πλήττει φέτος ως και 3 εκατ. Κουβανούς.

Η έλλειψη συναλλάγματος, εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα της Καραϊβικής τα τελευταία 5 χρόνια, προκαλεί επίσης προβλήματα σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως σε αυτές της υγείας, καθώς και σε πολιτικές προληπτικού χαρακτήρα, όπως οι ψεκασμοί, λόγω της ανεπάρκειας καυσίμων.