Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης που αγνοούνταν μετά την φονική φωτιά στο μπαρ

Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία αγνοούνταν μετά τη φονική φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών τόσο προς την Ελληνική Πρεσβεία στη Βέρνη οσο και στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η 15χρονη Αλίκη είναι μέσα στα θύματα της φωτιάς που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Το ανήλικη κορίτσι βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνια, όταν η φωτιά που ξέσπασε έβαλε τέλος στη ζωή 40 ανθρώπων, στην πλειοψηφία τους νεαρούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία του καντονιού Βαλέ, ταυτοποιήθηκαν τα σαράντα θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας Ιταλο-εμιρατιανός, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Ο πατέρας της 15χρονης, ενημέρωσε την φωτογραφία εξωφύλλου του στα social media βάζοντας μια μαύρη εικόνα με ένα λευκό αγγελάκι και το όνομα της κόρης του ενώ από κάτω δέχεται συλλυπητήρια.

Παράλληλα ο αδερφός της μοιράστηκε ένα βίντεο σε story στο Instagram, με εικόνες από τα παιδικά χρόνια της ανήλικης κοπέλας και γράφει ότι “ο πρώτος έρωτας για κάθε κοπέλα πάντα θα είναι τα αδέρφια της”.

Η Αλίκη Καλλέργη, ηλικίας μόλις 15 ετών βρισκόταν στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Η οικογένεια και οι φίλοι της αναζητούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε ίχνος ζωής εδώ και τέσσερις ημέρες.

Επιμνημόσυνη δέηση στο μπαρ

Τελέστηκε σήμερα επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό αλπικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, ενώ δεκάδες ακόμη νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι.

Στη λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου, έδωσαν το «παρών» γονείς οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους, καθώς και μέλη των σωστικών συνεργείων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, ενώ μετά το πέρας της ακολουθίας είχε προγραμματιστεί σιωπηλή πορεία προς τον χώρο της τραγωδίας, το μπαρ Le Constellation.