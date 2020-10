Κραυγή αγωνίας από Κουρτς για τα συνεχόμενα ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού (video)

Wann ist die Krise vorbei? Kommt ein zweiter Lockdown? Sind die Maßnahmen nicht übertrieben? Alles Fragen, die unser Land gerade beschäftigen. In diesem Video findest du die Antworten dazu. Klar ist aber: Die Lage in Österreich ist ernst! Gerade jetzt müssen wir besonders vorsichtig sein und soziale Kontakte reduzieren – auch wenn uns das schwer fällt. Nur so können wir es schaffen,dass wir unsere Gesundheit, aber auch unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze schützen!