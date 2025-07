Κρεμλίνο: Οι δηλώσεις Τραμπ αποδεικνύουν ότι η παροχή όπλων στην Ουκρανία συνεχίστηκαν και συνεχίζονται

Οι χθεσινές (13.07.2025) δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πώληση πυραύλων τύπου Patriot σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με την σειρά τους θα τους παραδώσουν στην Ουκρανία, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Κρεμλίνο.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είχε διακόψει, πριν μερικές εβδομάδες, την παράδοση ορισμένων πυρομαχικών και όπλων στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι αλλάζει στάση, υποστηρίζοντας ότι έχει «απογοητευτεί» από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα (14.07.2025) ότι η ευρύτερη εικόνα από τα σχόλια του Τραμπ για την προμήθεια αεροπορικών αμυντικών πυραύλων Patriot στην Ουκρανία είναι ότι οι παραδόσεις αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών στο Κίεβο συνεχίστηκαν και θα συνεχιστούν.

«Τώρα, φαίνεται ότι αυτές οι προμήθειες θα πληρωθούν από την Ευρώπη, κάποιοι θα πληρώσουν γι’ αυτές, κάποιοι όχι», απάντησε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Το γεγονός παραμένει ότι η παροχή όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ συνεχίστηκε και συνεχίζεται στην Ουκρανία».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κίεβο προφανώς δεν βιάζεται για έναν τρίτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για τέτοιες διαπραγματεύσεις και περιμένει αποσαφηνίσεις για το χρονοδιάγραμμα από την Ουκρανία.

Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει νέο σχέδιο για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με «επιθετικά» όπλα, σε μια απότομη μετακίνηση από την προηγούμενη στάση του, όπως μετέδωσε χθες ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Χθες Κυριακή, (13.07.2025) ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν στην Ουκρανία, μέσω ευρωπαϊκών κρατών μελών του NATO, που θα «τα αγοράσουν», περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και πυρομαχικά για αυτά και όσα διαθέτει ήδη, ώστε να τη βοηθήσουν να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους ή αεροσκάφη της Ρωσίας, χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένους αριθμούς.

.@POTUS on Patriot missile defenses for Ukraine: “The European Union is paying for it. We’re not paying anything for it. We will send it. It’ll be business for us.” pic.twitter.com/0kkfvL7UZC