Σε πυραυλικά χτυπήματα ή σαμποτάζ Ουκρανών αποδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης οι εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα (16.8.2022) το πρωί την Κριμαία και συγκεκριμένα την περιοχή Τζανκόι, για τις οποίες άφησε υπονοούμενα ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν στην Κριμαία πιθανότατα οφείλονται σε πλήγμα αποθήκης πυρομαχικών που βρισκόταν δίπλα σε σιδηροδρομικό σταθμό ενώ καταγράφηκαν από ερασιτεχνικά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι νέες εκρήξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την κόλαση πυρός στην αεροπορική βάση Σάκι, επίσης στην Κριμαία, υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, αλλά με τους περισσότερους αναλυτές να κάνουν λόγο για ουκρανικό χτύπημα.

Υπενθυμίζεται πως αυτές οι εκρήξεις στην αεροπορική βάση, ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και οδήγησε στην αποπομπή του Διοικητή του Ρωσικού Στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Another of the videos circulating said to be from the same incident pic.twitter.com/whyPx70WD3 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 16, 2022

Ήδη κάποια μέσα ενημέρωσης αποδίδουν τις εκρήξεις στην Κριμαία σε χτύπημα με πυραυλικό σύστημα HIMARS, για το οποίο γράφεται ότι καταστρέφει συστηματικά τις γραμμές ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού.

⚡️ Residents report explosions in the Dzhankoi district of temporarily occupied Crimea. According to preliminary information, the Russian ammunition depot is being detonated. pic.twitter.com/U25jvPXHaz — Flash (@Flash43191300) August 16, 2022

Ωστόσο δεν λείπουν και οι εκτιμήσεις ότι οι πύραυλοι για τα HIMARS που διαθέτει η Ουκρανία δεν έχουν τόσο μεγάλο βεληνεκές για να φτάσουν στην Κριμαία, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε πιθανή δράση Ουκρανών σαμποτέρ.

Major explosions this morning at the Russian weapons depot at the railway nod in Dzankhoy, Russian-occupied Crimea.



HIMARS really is destroying Russian logistics.



Even more Russian tourists are likely to escape from the peninsula now. pic.twitter.com/xLEllskMaa — Visegrád 24 (@visegrad24) August 16, 2022

Location of blast – #Dzhankoi in occupied Crimea is nowhere within the ~ 50 mi / 80 km (#HIMARS GMLRS range) from Ukrainian positions. Well over 100 mi / 160 km from even occupied Kherson. 🤔 pic.twitter.com/bat6xdv9qq — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2022

Τις εκρήξεις επιβεβαίωσε και ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, αφήνοντας υπονοούμενα για τα αίτιά τους, καθώς έγραψε στο Twitter:

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022

«Το πρωί κοντά στο Τζανκόι ξεκίνησε με εκρήξεις. Μια υπενθύμιση: Η Κριμαία μιας κανονικής χώρας έχει να κάνει με τη Μαύρη Θάλασσα, τα βουνά, τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τον τουρισμό, αλλά η Κριμαία που έχει κατακτηθεί από τους Ρώσους αποτελείται από αποθήκες με εκρηκτικά και υψηλό κίνδυνο θανάτου για εισβολείς και κλέφτες. Η αποστρατιωτικοποίηση στην πράξη».

Πηγή: onalert.gr