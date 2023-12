Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, δύο τραυματίστηκαν και ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο, το ‘Novocherkassk’, υπέστη ζημιές σε ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι Φεοντόσια στην Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας `και τοπικός αξιωματούχος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως για την επίθεση στη Φεοντόσια η Ουκρανία χρησιμοποίησε κατευθυνόμενους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφος.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram ότι λόγω της επίθεσης ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Russian Novocherkask landing ship has been hit by Ukrainian tactical aviation in occupied Crimea – Ukrainian Air Forces.



“I follow the Moskva…” I find myself humming this morning.



