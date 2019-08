Ξέσπασε ο Έλτον Τζον! “Σταματήστε να ακολουθείτε τον Χάρι και τη Μέγκαν”

Ο Έλτον Τζον ζήτησε από τους θαυμαστές του ζευγαριού να σταματήσουν να τους ακολουθούν παίρνοντας αφορμή από τον τρόπο με τον οποίο πέθανε η μητέρα του Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

«Η μητέρα του πρίγκιπα Χάρι, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα ήταν μία από της πλέον αγαπημένες μου φίλες. Νιώθω μια βαθιά αίσθηση υποχρέωσης να προστατεύω τον Χάρι και την οικογένειά του από την περιττή διεισδυτικότητα του Τύπου, η οποία και συνέβαλε στον πρόωρο θάνατο της Νταϊάνα» ανάρτησε στο twitter ο Έλτον Τζον.

«Μετά από μία δύσκολη χρονιά με σκληρή δουλειά, ο σύζυγός μου Ντέιβιντ κι εγώ θέλαμε η νεαρή οικογένεια να έχει ιδιωτικές διακοπές μέσα στην ασφάλεια και την ηρεμία του σπιτιού μας», συνέχισε ο Έλτον Τζον, από το κτήμα του στη Νίκαια της Γαλλίας. «Για να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας τους προσφέραμε μία ιδιωτική αεροπορική πτήση».

I highly respect and applaud both Harry and Meghan’s commitment to charity and I’m calling on the press to cease these relentless and untrue assassinations on their character that are spuriously crafted on an almost daily basis.

Elton

— Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019