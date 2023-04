Εκτεταμένες ζημιές υπέστη από φωτιά το κτίριο του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου στη Λευκωσία. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας της Κύπρου ερευνούν για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο που ανήκει στη πρεσβεία της χώρας στη Λευκωσία, τυλίχτηκε στις φλόγες νωρίτερα την Τετάρτη (26.04.2023). Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, ολόκληρο το κτήριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης για τελικές κατασβέσεις.

Φωτογραφία του Reuters όπου φαίνονται πυκνοί καπνοί να βγαίνουν από το κτίριο:

Σύμφωνα με το philenews.com, τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την αστυνομία και αν χρειαστεί και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Βίντεο από τη φωτιά:

📹The Russian Centre of Culture and Science in #Nicosia, the capital of #Cyprus, is currently on fire, reportedly as a result of a Molotov cocktail attack. pic.twitter.com/mzccY5f0bJ