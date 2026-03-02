Κύπρος: Κάμερες καιρού φωτογράφισαν τα drones πάνω από τη βρετανική βάση

Από τη μετεωρολογική κάμερα στην περιοχή Πισσούρι στη Λεμεσό, έχουν καταγραφεί στον ουρανό φωτεινά ιπτάμενα αντικείμενα – πιθανότατα drones ή πυραύλους από το Ιράν, πάνω από τη Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι Κύπρου.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από κάμερα της συγκεκριμένης μετεωρολογικής πλατφόρμας, εγκατεστημένη στο Πισσούρι της Κύπρου και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (01.03.2026) που επιτέθηκε το Ιράν με drone.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Kitasweather, ορισμένα από τα αντικείμενα φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα καταλήγουν στο έδαφος.

Συνεχίζεται να βρίσκεται η Κύπρος σε αυξημένο συναγερμό καθώς το αεροδρόμιο τη Πάφου έκλεισε όπως και η βρετανική βάση.