Κύπρος: «Οι Βρετανοί ενημέρωσαν για τα drones τη βάση και όχι τους κατοίκους στο Ακρωτήρι», καταγγέλλει βουλευτής του ΔΗΚΟ

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση σχετικά την στάση του Λονδίνου για τις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι προχώρησε η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάννα Ερωτοκρίτου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η Χριστιάννα Ερωτόκριτου είπε ότι υπάρχει απογοήτευση καθώς με την πρώτη πληροφορία που λήφθηκε για επίθεση από drone ενημερώθηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και όχι οι κάτοικοι της περιοχής και στην περιοχή ζουν χιλιάδες κάτοικοι.

«Προκάλεσε απογοήτευση η στάση της Μεγάλης Βρετανίας. Με την πρώτη πληροφορία που έλαβαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι για την επίθεση απο drone εκκενώθηκε η βάση, δόθηκε η ενημέρωση εκεί, αλλά όχι στους κατοίκους της περιοχής, στις χιλιάδες κατοίκους της περιοχής. Αυτό προξένησε μεγάλη απορία και τολμώ να πω και απογοήτευση. Πρέπει να δούμε το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα» ήταν τα λόγια της Χριστιάννας Ερωτοκρίτου.

Από την άλλη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Κωνσταντίνος Κόμπος ανέφερε ότι τα drones με τα εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian ο Κωνσταντίνος Κόμπος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την προέλευση των drones προς το Ακρωτήρι της Κύπρου. «Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.