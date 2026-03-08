Κόσμος

Κύπρος: «Οι Βρετανοί ενημέρωσαν για τα drones τη βάση και όχι τους κατοίκους στο Ακρωτήρι», καταγγέλλει βουλευτής του ΔΗΚΟ

«Πρέπει να δούμε το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα» ανέφερε η Χριστιάννα Ερωτοκρίτου
Βάση στο Ακρωτήρι
Βάση στο Ακρωτήρι / Reuters

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση σχετικά την στάση του Λονδίνου για τις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι προχώρησε η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάννα Ερωτοκρίτου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η Χριστιάννα Ερωτόκριτου είπε ότι υπάρχει απογοήτευση καθώς με την πρώτη πληροφορία που λήφθηκε για επίθεση από drone ενημερώθηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και όχι οι κάτοικοι της περιοχής και στην περιοχή ζουν χιλιάδες κάτοικοι.

«Προκάλεσε απογοήτευση η στάση της Μεγάλης Βρετανίας. Με την πρώτη πληροφορία που έλαβαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι για την επίθεση απο drone εκκενώθηκε η βάση, δόθηκε η ενημέρωση εκεί, αλλά όχι στους κατοίκους της περιοχής, στις χιλιάδες κατοίκους της περιοχής. Αυτό προξένησε μεγάλη απορία και τολμώ να πω και απογοήτευση. Πρέπει να δούμε το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα» ήταν τα λόγια της  Χριστιάννας Ερωτοκρίτου.

Από την άλλη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Κωνσταντίνος Κόμπος ανέφερε ότι τα drones με τα εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian ο Κωνσταντίνος Κόμπος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την προέλευση των drones προς το Ακρωτήρι της Κύπρου. «Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
54
54
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας ενημέρωσε το κοινοβούλιο για την ενίσχυση βρετανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και Κύπρο
Μετά τους εναγκαλισμούς Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Κύπρο και την απουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, η Daily Mail έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ»
British Defence Secretary John Healey walks outside of Downing Street, in London, Britain, March 3, 2026. REUTERS/Toby Melville
Φον ντερ Λάιεν για πυρηνική ενέργεια: «Στρατηγικό σφάλμα η ΕΕ να γυρίσει την πλάτη σε μία αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και χαμηλών εκπομπών πηγή»
«Είμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετάσχει σε αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during the opening plenary session at the IAEA Nuclear Energy Summit in Paris, France, March 10, 2026. REUTERS/Abdul Saboor/Pool
Newsit logo
Newsit logo