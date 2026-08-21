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Κύπρος: Πατέρας άφησε την 11χρονη κόρη του μόνη στο σπίτι και ταξίδεψε στην Αλβανία για ποδοσφαιρικό αγώνα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και τη φροντίδα του παιδιού
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου (Γιάννης Παναγόπουλος)
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Σοβαρή υπόθεση παραμέλησης ανηλίκου διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο της Κύπρου, μετά τον εντοπισμό ενός 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να είχε αφεθεί μόνο του στο σπίτι.

Η Αστυνομία της Κύπρου ενημερώθηκε αργά χθες (20.08.2026) το βράδυ και μέλη της μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας. Εκεί εντόπισαν την 11χρονη χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της απουσίας του πατέρα ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ανήλικη παρέμεινε μόνη στην οικία, όπως αναφέρει ο Πολίτης της Κύπρου.

Ταξίδεψε για ποδοσφαιρικό αγώνα

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το κορίτσι πού βρισκόταν ο πατέρας του, εκείνο φέρεται να απάντησε ότι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και απουσίαζε τις δύο τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διερευνώνται, ο πατέρας είχε μεταβεί στην Αλβανία για τον εκτός έδρας αγώνα της Πάφου FC με την Ντινάμο Σίτι.

Η αναμέτρηση διεξήχθη χθες το βράδυ στο Ελμπασάν, για τα πλέι οφ του UEFA Conference League. Η κυπριακή ομάδα είχε οργανώσει επίσημη εκδρομή φιλάθλων με αναχώρηση από την Πάφο στις 19 Αυγούστου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν αμέσως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν την προστασία και τη φροντίδα του παιδιού.

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