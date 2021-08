Στις ανατολικές ακτές της Κύπρου αναμένεται να φτάσει πετρελαιοκηλίδα από τη Συρία σήμερα Τρίτη ή νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Οι αρχές της Κύπρου έχουν τεθεί σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την πορεία της πετρελαιοκηλίδας.

Η διαρροή πετρελαίου αναμένεται να προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή. Όπως φαίνεται από φωτογραφίες δορυφόρου η πετρελαιοκηλίδα βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Συρίας. Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, η πετρελαιοκηλίδα αναμένεται ότι να επηρεάσει κυρίως το Ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

🛢️ The @ERATOSTHENESCoE of the @CyUniTech is monitoring the #oilspill spotted by @CopernicusEU #Sentinel1 satellite drifting from the coast of #Syria towards #Cyprus. pic.twitter.com/IaOoLlg8VR