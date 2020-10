Κύπρος: “Σεισμός” από τις αποκαλύψεις για τα διαβατήρια! Νέος σάλος από βίντεο με τον Αναστασιάδη

Σάλος έχει προκληθεί στην Κύπρο από τις αποκαλύψεις του Αλ Τζαζίρα για την παροχή διαβατηρίων.

Οι αντιδράσεις φούντωσαν κι άλλο, αφού νέο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη προσερχόμενο στην εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου του ιδρύματος «Πολύκαρπος Γιωρκάτζης» πριν από δύο ημέρες, να απαιτεί από τους δημοσιογράφους να μην του υποβάλλουν οποιοδήποτε ερώτημα για το συγκεκριμένο θέμα!

Υπενθυμίζεται πως στο πρώτο βίντεο του Αλ Τζαζίρα απεικονίζεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης να διαπραγματεύεται την πολιτογράφιση Κινέζου καταδικασθέντα για ξέπλυμα χρήματος, ενώ σε αυτό διακρίνονται επίσης ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάννης (ο οποίος παραιτήθηκε) και ο δικηγόρος Αντρέας Πιττάτζης να δίνουν πληροφορίες για διευκόλυνση των διαδικασιών απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας.

Δύο δημοσιογράφοι του καναλιού υποδύθηκαν τους δυνητικούς επενδυτές και κατέγραψαν τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να επικαλείται την ιδιότητά του ζητώντας εχεμύθεια για το θέμα, ενώ σε παρόμοιο ύφος κινούνται και τα λεγόμενα των άλλων δύο, καθώς στο βίντεο καταγράφονται φράσεις όπως «αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο» και «αυτή είναι η Κύπρος».

“No passport case is clean.”

How a criminal can get an EU passport via the Cyprus Investment Programme.

