Κύπρος: Σκάνδαλο με εξωσωματικές στα κατεχόμενα – Τουλάχιστον 30 παιδιά ενδέχεται να γεννήθηκαν από υλικό λάθος δότη

Μία απίστευτη υπόθεση αποκάλυψε το BBC έπειτα από ενδελεχή έρευνα στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου έχουν καταγραφεί σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την χρήση λανθασμένου γενετικού υλικού σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με την έρευνα ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί υλικό διαφορετικού δότη σπέρματος ή ωαρίων από εκείνον που είχαν επιλέξει οι γονείς των παιδιών. Μάλιστα, τεράστια εντύπωση έχει προκαλέσει στην βιομηχανία εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα της Κύπρου, καθώς τουλάχιστον 30 παιδιά, τα περισσότερα Βρετανών υπηκόων, πιθανόν να γεννήθηκαν από γενετικό υλικό άλλων δοτών.

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Οι οικογένειες που προχωρούσαν στην διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, επέλεγαν ανώνυμους δότες σπέρματος ή ωαρίων από διεθνείς βάσεις δεδομένων, εξετάζοντας το ιατρικό ιστορικό, την εμφάνιση, την εκπαίδευση, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους.

Ωστόσο, εμπορικές εξετάσεις DNA σε 11 παιδιά έδειξαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές χώρες και όχι από τη Δυτική Ευρώπη, όπως είχαν διαλέξει οι γονείς. Οι μισές από τις υποθέσεις συνδέονται με το Doğuş IVF Centre, στα κατεχόμενα.

Εδώ και χρόνια τα κατεχόμενα στην Κύπρο αποτελούν δημοφιλή προορισμό ιατρικού τουρισμού στον τομέα εξωσωματικής γονιμοποίησης, λόγω του χαμηλότερου κόστους και των υψηλών ποσοστών επιτυχίας που διαφημίζουν οι κλινικές.

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Μία μητέρα, πλήρωσε περίπου 4.000 ευρώ το 2012 για θεραπεία που, περιλάμβανε σπέρμα ενός Δανού δότη από την Cryos International, όπως είχε ενημερωθεί η γυναίκα.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, από την εξέταση DNA προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας από την Δανία δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της.

Από την πλευρά της η Cryos International δήλωσε στο BBC ότι δεν βρήκε κανένα αρχείο αποστολής σπέρματος στο Doğuş και ότι είχε θέσει την κλινική σε μαύρη λίστα από το 2016.

Σύμφωνα με την έρευνα, κατονομάζοντι τρία πρόσωπα που εμφανίζονται επανειλημμένα στις καταγγελίες των γονέων που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν.

Η γιατρός Φιρντέβς Ουγούζ Τιπ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία στην κλινική στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν υπεύθυνη για τις παραγγελίες σπέρματος, ενώ ο διευθυντής της κλινικής και η συντονίστρια ασθενών δεν απάντησαν σε κανένα αίτημα σχετικό με την υπόθεση.

Η Βρετανική Εταιρεία Γονιμότητας χαρακτήρισε τα ευρήματα «απολύτως φρικτά», επισημαίνοντας ότι επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραπέμπουν σε συστημικό πρόβλημα. Παρόμοιες υποθέσεις είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν αλλά αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη που έχει λάβει τόσο μεγάλη έκταση.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε στις 14 Αυγούστου την ταξιδιωτική οδηγία του, προειδοποιώντας ότι οι θεραπείες γονιμότητας στα κατεχόμενα ενέχουν κινδύνους λόγω του διαφορετικού και ασθενέστερου ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα μέσω του αρμόδιου Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ότι οι κλινικές εξωσωματικής στα κατεχόμενα βρίσκονται εκτός του ελεγκτικού και κανονιστικού της πλαισίου και ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να πιστοποιούν την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών τους.