Κόσμος

Κύπρος: Βίντεο από ξαφνικές πλημμύρες – Άνοιξαν οι ουρανοί σε Λευκωσία και Λάρνακα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις που σχετίζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις
Βροχές και καταιγίδες στη Λευκωσία
Οι δρόμοι της Λευκωσίας μετατράπηκαν σε ποτάμια / πηγή φωτογραφίας ΚΥΠΕ youtube
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Αυγουστιάτικες βροχές σαρώνουν την Κύπρο. Τη Δευτέρα (17.08.2026) τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα και επηρεάζουν άμεσα την πόλη της Λευκωσίας, καθώς και τη Λάρνακα.

Καταρρακτώδεις βροχές άρχισαν να πέφτουν και σε πολλές περιοχές της Λευκωσίας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει σε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια.

Σύμφωνα με το philenews.com, η αστυνομία προειδοποίησε τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, καθώς και στη λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το philenews, φαίνεται να έχει συσσωρευτεί αρκετό νερό και στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, βίντεο που «ανέβηκε» στα social media δείχνει να κατέρχεται νερό στον ποταμό Πεδιαίο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ανταποκρίθηκε σε 27 κλήσεις που σχετίζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις, στην επαρχία Λευκωσίας.

Οι κλήσεις αφορούσαν ανοίγματα φρεατίων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, ρυμουλκήσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς επίσης σπινθηρισμούς καλωδίων της ΑΗΚ.

Τα συνεργεία συνεχίζουν μέχρι την αποπεράτωση όλων των κλήσεων και παραμένουν σε επιφυλακή.

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