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Κύπρος: Βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του από τη μητέρα του

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία
Κύπρος: Βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του από τη μητέρα του
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18.08.2026) στην Λεμεσό της Κύπρου με ένα βρέφος να εντοπίζεται νεκρό στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βρέφος κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας στη Λεμεσό της Κύπρου και γύρω στις 20:00 η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς δεν μπορούσαν να το επαναφέρουν

Από τις πρώτες εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσα από τη νεκροψία νεκροτομή που θα υποβληθεί.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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