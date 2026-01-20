Λαβρόφ: «Η Δύση προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία»

Τους Ευρωπαίους ότι ετοιμάζονται για πόλεμο κατά της Μόσχας κατηγόρησε ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Συνέντευξη Τύπου ο Σεργκέι Λαβρόφ κάνοντας τον απολογισμό της διπλωματικής δραστηριότητας της Ρωσίας για το 2025, κατηγόρησε τη Δύση πως υπονομεύει κάθε σχετική πρωτοβουλία για διπλωματική επίλυση του κυπριακού και ετοιμάζεται για πόλεμο.

«Η Μόσχα παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην ουκρανική κρίση. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών δεν θέλει να ξεχάσει την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αν διαβάσετε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων πολιτικών και ηγετών, όπως η Κάγια Κάλλας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μερτς, ο Στάρμερ, ο Μακρόν και ο Ρούτε, θα διαπιστώσετε ότι προετοιμάζονται σοβαρά για πόλεμο με τη Ρωσία».

Σχετικά με τις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ είπε… «Είμαστε δεσμευμένοι, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης για την ουκρανική κρίση. Η Ρωσία θα υπερασπίζεται με συνέπεια τα συμφέροντά της και δεν θα επιτρέψει παραβιάσεις των νόμιμων δικαιωμάτων της».

Βάσει των δηλώσεων του Ρώσου ΥΠΕΞ, η πορεία της κρίσης από το 2014 και ακόμη πιο έντονα μετά το 2022 δείχνει ότι η Μόσχα δεν απουσίαζε από τις προσπάθειες για πολιτική διευθέτηση. Αντίθετα, όπως σημείωσε, τα κράτη της Δύσης – με προεξάρχουσες τις ευρωπαϊκές χώρες – φέρονται να ενήργησαν συστηματικά με τρόπους που παρεμπόδιζαν κάθε σχετική πρωτοβουλία.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυτικές κυβερνήσεις επισημαίνοντας χαρακτηριστικά… «Συμπεριφέρονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο απέναντι στις πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να πείσουν την αμερικανική κυβέρνηση να μην διαπραγματευτεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

US ‘the only Western country willing to address the root causes of the Ukraine conflict’: Lavrov



Meanwhile, he slammed the OSCE, calling it ‘catastrophic’ and at rock bottom. pic.twitter.com/lRsfy7eEsS — Sputnik India (@Sputnik_India) January 20, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για το θέμα της Γροιλανδίας σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί «φυσικό μέρος» της Δανίας και ότι το πρόβλημα των πρώην αποικιακών εδαφών γίνεται όλο και πιο οξύ.

«Στο παρελθόν, ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι συζητήσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή θα έφταναν στο θέμα της διατήρησης της ενότητας του ΝΑΤΟ, η δυτική τάξη πραγμάτων δεν υπάρχει πλέον, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού», ενώ συνέκρινε την κατάσταση που επικρατεί εκεί με την Κριμαία. «Βάλτε τους κατοίκους της Κριμαίας στη θέση των κατοίκων της Γροιλανδίας και ίσως καταλάβετε πολλά. Επιπλέον, στην Κριμαία, ο λαός προσήλθε σε δημοψήφισμα μετά από ένα αντισυνταγματικό πραξικόπημα, όταν οι πραξικοπηματίες που ανέλαβαν την εξουσία κήρυξαν πόλεμο στη ρωσική γλώσσα και έστειλαν μαχητές να εισβάλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο της Κριμαίας. Στη Γροιλανδία, κανείς δεν οργάνωσε πραξικοπήματα».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης, ότι τα σχέδια της προέδρου της Μολδαβίας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επανένωση με τη Ρουμανία θα ήταν καταστροφικά για την κρατική υπόσταση της Μολδαβίας.

Η πρόεδρος Μαία Σάντου ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ψηφίσει υπέρ της ενοποίησης με τη γειτονική Ρουμανία, εάν διεξαχθεί δημοψήφισμα, προκειμένου να προστατεύσει τη Μολδαβία από τις πιέσεις της Ρωσίας. Η Ρουμανία είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία δεν βλέπει κανένα λόγο να σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν και θα συνεχίσει να το κάνει όποτε το κρίνει σκόπιμο, παρά τις απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις.