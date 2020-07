Τον απόλυτο τρόμο στον αέρα έζησαν οι επιβάτες και το πλήρωμα ιρανικού επιβατικού αεροσκάφους της Mahan Air, την ώρα που πετούσαν πάνω από τον συριακό εναέριο χώρο. Δυιο αμερικανικά μαχητικά πέταξαν τόσο κοντά στο αεροπλάνο από το Ιράν, που ο πιλότος του αναγκάστηκε να αλλάξει απότομα υψόμετρο για να αποφύγει τη σύγκρουση!

Αποτέλεσμα του πρωτοφανούς περιστατικού ήταν να τραυματιστούν πολλοί επιβάτες του αεροπλάνου που είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη με προορισμό τη Βηρυτό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων IRIB δείχνει ένα μαχητικό αεροσκάφος από το παράθυρο του αεροπλάνου και σχόλια από έναν επιβάτη που έχει αίμα στο πρόσωπό του! Ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε στο πρακτορείο πώς το κεφάλι του χτύπησε στην οροφή του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της απότομης αλλαγής υψομέτρου και το βίντεο δείχνει επίσης έναν ηλικιωμένο επιβάτη πεσμένο στο πάτωμα!

