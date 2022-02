Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα καλώδιο υψηλής τάσης έσπασε και έπεσε πάνω σε σπίτια και σε μια αγορά στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Κινσάσα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης.

“Ένα ηλεκτρικό καλώδιο υψηλής τάσης έπεσε πάνω σε αρκετά σπίτια στον τομέα Ματάντι-Κιμπάλα και στην αγορά, αρκετοί άνθρωποι πέθαναν επί τόπου”, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κινσάσα Σιλβάνο Κασόνγκο.

Πλάνα βίντεο από την αγορά που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να θρηνούν πάνω από άψυχα σώματα ανθρώπων που κείτονται μετά την πτώση τους σε λακκούβες νερού στο έδαφος, με φρούτα και λαχανικά διασκορπισμένα γύρω τους.

“25 dead after high-voltage power cable snaps in #Kinshasa market – A high-voltage electric cable fell on several houses in the #MatadiKibala – #Kibala district and in the market, several people died on the spot,”

