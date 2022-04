Σκηνές τρόμου σε πόλη του Ιράν από μία λεοπάρδαλη που επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό και τριγυρνούσε ελεύθερη στους δρόμους. Τελικά, εξουδετερώθηκε από πυρά.

Η λεοπάρδαλη έσπειρε τον πανικό στους δρόμους μιας πόλης στο βόρειο Ιράν, προτού σκοτωθεί, είπε ένας περιφερειακός αξιωματούχος αρμόδιος για το περιβάλλον. «Παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων, η λεοπάρδαλη πέθανε, αφού τραυματίστηκε από δύο σφαίρες που ρίχτηκαν για να σωθεί η ζωή ενός αστυνομικού», ανέφερε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna ο Μόσλεμ Αχανγκαρί, επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας του Περιβάλλοντος της επαρχίας Μαζανταράν.

Αρχικά, ο εκπρόσωπος τύπου αυτής της επαρχίας, Καμιάρ Βαλιπούρ, επιβεβαίωσε πως το ζώο είχε αιχμαλωτιστεί και μεταφερθεί προς μια προστατευόμενη ζώνη, αφότου «επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό», στην κοινότητα Γκαεμσάχρ.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως «η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού δεν εμπνέει ανησυχία».

Σε βίντεο, που κυκλοφορούν στα social media, διακρίνεται μία λεοπάρδαλη να περιφέρεται στην πρόσοψη ενός κτιρίου και πάνω από την επιγραφή μιας τράπεζας. Λίγο μετά, πανικόβλητο, το άγριο ζώο πηδάει στο έδαφος και τρέπεται σε φυγή.

Κάτοικοι, τρομοκρατημένοι, τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση φωνάζοντας.

#Iran : Leopard sows panic after attacking policeman in Qaem Shahr in northern Iran – policeman not seriously injured – leopard has since been captured & taken to a protected environmental zone #پلنگ #پلنگ_مازندران #قائمشهر pic.twitter.com/kIHyi84nK9