Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρίγα της Λετονίας όπου οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε «παράνομο» τουριστικό ξενώνα στο κέντρο πόλης της με τον δήμαρχο να δεσμεύεται ότι θα κλείσει τέτοιου είδους καταλύματα.

Ο δήμαρχος Μάρτιν Στάκις δήλωσε ότι ο ξενώνας, που λειτουργούσε σε διαμέρισμα κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, χρησιμοποιούνταν κυρίως από ξένους, αλλά δεν είναι ακόμα γνωστή η ταυτότητα των θυμάτων.

«Τα πτώματα έχουν απανθρακωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τη χώρα προέλευσης. Τα έγγραφά τους έχουν καεί», δήλωσε ο υπαρχηγός της λετονικής αστυνομίας Αντρέις Γκρίσινς σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα χρειαστεί να διενεργηθούν» τεστ DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Εκτός των οκτώ νεκρών, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και 24 απεγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον έκτο όροφο του κτιρίου, στο οποίο οι υπηρεσίες εκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στις 04.43 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Διάσωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS, η αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα.

