Λευκό χαρτί υπέγραφε ο Τραμπ ενώ «εργαζόταν» στο νοσοκομείο – Η λεπτομέρεια στο βίντεο που έκανε αίσθηση

Δεν είναι μόνο η βόλτα που έκανε ένας ασθενής που νοσηλεύεται με κορονοϊό και τυγχάνει να είναι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν είναι μόνο ότι έθεσε σε κίνδυνο τους άνδρες της ασφάλειάς του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είναι ότι δεν έμαθε παρότι έπαθε. Είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κοροϊδεύει τους πάντες.

Μεγάλο θέμα έχει γίνει στις ΗΠΑ και αλλού το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια από τις εμφανίσεις του μέσα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ στο οποίο νοσηλεύεται και συγκεκριμένα στις φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος στις οποίες δείχνουν τον Πρόεδρο να εργάζεται, εκείνος απλά υπογράφει ένα λευκό χαρτί!

So Trump #Staged a fake photoshoot to look Healthy, with a wardrobe and set change an all 10 mins apart? Sounds about right https://t.co/QU8oZIpjnA

Βούιξε το twitter με την συγκεκριμένη φωτογραφία και με το hashtag #Staged (σ.σ. στημένο) πολίτες κατηγορούσαν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ότι έχει μετατρέψει την θέση του σε ριάλιτι σόου.

BREAKING: The White House releases photos supposedly showing Trump working from Walter Reed Medical Center. As you can see, however, the President is merely signing a blank piece of paper with a sharpie.



We are living in North Korea. Kim Jong Un would be proud. pic.twitter.com/BC3NWK9WFp