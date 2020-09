Ένας οδηγός ταξί στη Λευκορωσία, που βοήθησε έναν άνδρα να διαφύγει από τις δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων εναντίον του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, έχει αφήσει άναυδους τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που μοιράστηκαν ευρέως το σχετικό βίντεο με τα δραματικά γεγονότα.

Το 16 δευτερολέπτων βίντεο, το οποίο γύρισε δημοσιογράφος του Euroradio.fm χθες το βράδυ, καταγράφει το ανθρωποκυνηγητό σε συνοικία του Μινσκ με τις δυνάμεις ασφαλείας και τη διαφυγή του άνδρα, με το περιστατικό να παραπέμπει σε σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας. Την ίδια ώρα πλήθος διαδηλωτών είχε κατακλύσει τους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την παράνομη, όπως κατήγγειλε, ορκωμοσία του Λουκασένκο.

Δείτε το βίντεο από την Λευκορωσία που κάνει τον γύρο του κόσμου

That's what you call #solidarity! Taxi driver saves protestor from riot cops. #Belarus pic.twitter.com/lx1TmDuQob