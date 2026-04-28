Λευκός Οίκος: Η ιστορική καρφίτσα Cartier της Ελισάβετ, που φόρεσε η βασίλισσα Καμίλα και έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επίσης εντυπωσίασε με ένα custom-made σύνολο σε παστέλ κίτρινη απόχρωση δια χειρός Άνταμ Λίπς
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια υποδέχθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου, κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επιλογή της βασίλισσας Καμίλα για τη συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ, να στολίσει το ροζ παλτό της με μια ιστορική καρφίτσα του οίκου Cartier, η οποία ανήκε στην Ελισάβετ Β’ και δείχνει τις σημαίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εντυπωσίασε με ένα custom-made σύνολο σε παστέλ κίτρινη απόχρωση δια χειρός Άνταμ Λίπς. Πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους Αμερικανούς σχεδιαστές της Μελάνια Τραμπ φημισμένος για τις κομψές, μινιμαλιστικές δημιουργίες του. 

Από την πλευρά της, η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη επέλεξε ένα λευκό σιφόν φόρεμα με μαύρες κεντημένες λεπτομέρειες της βρετανίδας σχεδιάστριας Άννα Βάλενταϊν, η οποία είχε δημιουργήσει και το νυφικό της το 2005.

Η εμφάνιση αποτέλεσε μια γρήγορη αλλαγή από το ροζ παλτό Dior που φορούσε νωρίτερα κατά την προσγείωσή της στο αεροδρόμιο Joint Base Andrews στο Μέριλαντ της Ουάσινγκτον.  

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Nord»: Το σούπερ γιοτ των 500 εκατ. δολαρίων που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ – Συνδέεται με τον πλουσιότερο Ρώσο επιχειρηματία
Το πολυτελές γιοτ μήκους 142 μέτρων συνδέεται με τον υπό κυρώσεις Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ και διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο (25.05.2026) το πρωί
Το σούπερ γιοτ Nord
Αμπόλγασεμ Σαλαβάτι: Ο «δικαστής του θανάτου» που υπογράφει θανατικές ποινές στο Ιράν
Είναι ο πιο διαβόητος εκτελεστής του καθεστώτος του Ιράν - Έχει εκδώσει εκατοντάδες αποφάσεις - τουλάχιστον 328 - οι οποίες περιλαμβάνουν θανατικές ποινές, πολυετείς φυλακίσεις και εξορίες
Άντρας περπατάει με μία σημαία δίπλα σε φωτογραφίες κρατουμένων που εκτελέστηκαν στο Ιράν
Ο Τραμπ «στραγγαλίζει» το Ιράν «παίζοντας καθυστερήσεις» και χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως θηλιά
Ήδη το Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε πλωτά δεξαμενόπλοια και χρησιμοποιεί ακόμη εμπορευματοκιβώτια και παλιές παροπλισμένες δεξαμενές, ενώ επιχειρεί να το μεταφέρει στην Κίνα σιδηροδρομικώς
Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
