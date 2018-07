Liam Payne – Cheryl: Χαμός με τον πρώην άντρα της πρώην του – «Θα τον γ@@@»

Και αυτή τη φορά έπρεπε να μπουν ανάμεσα στον Liam Payne και τον Jean-Bernard Fernandez-Versini. Ο 24χρονος τραγουδιστής διαπληκτίστηκε έντονα με τον πρώην άντρα της πρώην του Cheryl σε κέντρο στο Μονακό την περασμένη εβδομάδα.

«Όλο το βράδυ στεκόταν πίσω από τον Jean-Bernard Fernandez-Versini ψάχνοντας την ευκαιρία να τσακωθούν. Στεκόταν έχοντας τα χέρια του σταυρωμένα και τον κοίταζε. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήθελε. Στις τουαλέτες ένας από τους φίλους του Jean-Bernard Fernandez-Versini τον ρώτησε «τι στο διάολο κοιτάς;». Τότε ο Liam Payne του απάντησε ότι ο φίλος του είναι κάθαρμα» υποστηρίζει πηγή που έζησε από κοντά τα όσα διαδραματίστηκαν στο Μονακό.

Η ασφάλεια του νυχτερινού κέντρου επενέβη προτού τα πράγματα ξεφύγουν από τον έλεγχο. «Θα τον γ@@@» έλεγε ο Liam Payne για τον πρώην άντρα της πρώην του Cheryl. Η Mail Online έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του 24χρονου τραγουδιστή για κάποια δήλωση.

Liam Payne had a second verbal altercation with Cheryl’s ex-husband Jean-Bernard Fernandez-Versini when they crossed paths in the Twiga nightclub in Monaco where the singer called him a ‘f*****g c***’. https://t.co/quhuUQ1yiP pic.twitter.com/39xGxuFiLO

