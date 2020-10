Λιόν: Μία σύλληψη για απειλή βόμβας – Κάποιος φώναξε “Αλλάχου Άκμπαρ” και προσπάθησε να ανατιναχτεί

Έληξε ο συναγερμός στη Λιόν της Γαλλίας, μετά την απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος επαναλειτουργεί. Συνελήφθη ένα πρόσωπο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στη Λιόν μετά την λήξη της εκκένωσης του σταθμού τρένων Παρ – Ντιε, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών ξανάρχισαν. Δύο γραμμές, ωστόσο, η G και η H, θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο σταθμός εκκενώθηκε νωρίτερα και τα δρομολόγια διακόπηκαν για πολλές ώρες.

“Current scene at Lyon Part-Dieu railway station as a woman carrying multiple bags shouting ‘Allahu akbar’ and threatening to blow them up.”



TRNews https://t.co/flv3ErRecb pic.twitter.com/gAaMdbtYnh