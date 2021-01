Λιονταράκι γεννήθηκε με τεχνητή γονιμοποίηση – Το βάφτισαν Σίμπα και το ταΐζουν με μπιμπερό (video)

Ένα λιονταράκι, ο Σίμπα, γεννήθηκε με τη μέθοδο της τεχνητής γονιμοποίησης για πρώτη φορά στην Σιγκαπούρη. Το ευτυχές γεγονός ανακοίνωσε ο Ζωολογικός Κήπος της χώρας αυτής της νοτιοανατολικής Ασίας σήμερα, Τρίτη (26.01.2021).

Το λιονταράκι που γεννήθηκε τον Οκτώβριο είναι «υγιές και περίεργο», ανακοίνωσε η Wildlife Reserves Singapore, η οποία διαχειρίζεται ζωολογικά πάρκα της χώρας.

Τον Σίμπα μεγαλώνει η μαμά του, η Κάιλα, αλλά δεν θα γνωρίσει τον πατέρα του, τον Μουσάφα, ένα λιοντάρι της Αφρικής που πέθανε αφότου είχε γίνει η τεχνητή γονιμοποίηση.

Wildlife Reserves Singapore have released footage off its first lion cub born from artificial insemination. Simba was born on 23 October. pic.twitter.com/AObXSK1Yvm