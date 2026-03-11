Συμβαίνει τώρα:
Λιποθυμία στο κοινό τη στιγμή της ομιλίας του Τραμπ στο Κεντάκι για τον πόλεμο κατά του Ιράν

«Υπάρχει γιατρός εδώ, παρακαλώ;», είπε ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ

Ένα απρόοπτο σημάδεψε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κεντάκι αργά το βράδυ της Τετάρτης (11.03.2026) με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Μία ηλικιωμένη κυρία στο κοινό της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύγκρουση με το Ιράν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε λιπόθυμη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αντιλήφθηκε ότι κάτι… τρέχει, διέκοψε την ομιλία του και έστρεψε αμέσως το βλέμμα προς το μέρος της κυρίας.

«Υπάρχει γιατρός εδώ, παρακαλώ;», είπε ο Τραμπ.

Με τα σημαιάκια οι διπλανοί έκαναν στη λιπόθυμη γυναίκα αέρα σε μία προσπάθεια να τη συνεφέρουν.

Επίσης, μέλη της ομάδας εθελοντών έσπευσαν γρήγορα κοντά για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Τελικώς, όλα πήγαν καλά και η ηλικιωμένη βρήκε τις αισθήσεις της, σηκώθηκε και έδειχνε να το έχει ξεπεράσει.

 

«Φαίνεται μια χαρά», είπε και ο Τραμπ.

Την ώρα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου στο Κεντάκι επικρατούσε ζέστη και υγρασία.

