Λίβανος: 15 χρόνια σχεδίαζαν οι Ισραηλινοί τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ – Οι εταιρείες «βιτρίνα»

Επικίνδυνη είναι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα, έπειτα και από το ολονύχτιο σφυροκόπημα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο που εξαπέλυσε το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να δείχνει έτοιμο να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με τη σιιτική οργάνωση και τη δεύτερη να απειλεί με αντίποινα.

Παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για τερματισμό της διένεξης, το Ισραήλ πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μετέδωσαν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου του 2023.

Όσο περνούν οι κρίσιμες ώρες και ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς πιέσεις για τερματισμό της διένεξης, έρχονται στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες για τις επιθέσεις των Ισραηλινών κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ υποστήριξε στο ABC News ότι το Ισραήλ πιθανότατα σχεδίαζε την επιχείρηση των εκρηκτικών συσκευών της Χεζμπολάχ για περίπου 15 χρόνια.

Μία τέτοια επιχείρηση, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος, θα απαιτούσε μία μακροχρόνια διαδικασία δημιουργίας εταιρειών-βιτρίνα, με πολλαπλά επίπεδα τεχνάσματος προκειμένου οι πράκτορες να εισέλθουν στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στο ABC News κάποιοι από τους εμπλεκόμενους δεν θα γνώριζαν ότι υπηρετούσαν τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Ισραηλινός αναλυτής σημείωσε στο The Jerusalim post, πως το Ισραήλ με τις επιθέσεις του στον Λίβανο σε αποθήκες με ρουκέτες και εκτοξευτές πυραύλων έχει στρατηγικές συνέπειες για τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή επίθεση αφαιρεί δεκάδες πυραύλους από τον Λίβανο, αποδυναμώνοντας τη Χεζμπολάχ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Λίβανος αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Όπως εξηγεί η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να κάνει ένα ισχυρό χτύπημα στο Ισραήλ με ρουκέτες μικρής εμβέλειας στον Βορρά.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σφυροκόπημα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με δεκάδες αεροπορικές επιδρομές, σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου του 2023.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), από τις σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις καταστράφηκαν εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν σε επίθεση κατά του Ισραήλ.

Σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών από τις αρχές Οκτωβρίου – όπως ανέφεραν στα ρεπορτάζ τους λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης – ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά κτήρια και μία αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου.

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Νωρίτερα χθες, Πέμπτη (19.09.24), ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά.

«Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.

