Λίβανος: Απόρρητη έκθεση αποκαλύπτει επιθέσεις των Ισραηλινών σε κυανόκρανους του ΟΗΕ με χρήση λευκού φωσφόρου

Αποκαλυπτικό είναι το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρει πως οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) θεωρούνται ύποπτοι ότι εισήλθαν βίαια σε βάση του ΟΗΕ στον Λίβανο και χρησιμοποίησαν λευκό φώσφορο σε αρκετά κοντινή απόσταση για να τραυματίσουν 15 κυανόκρανους.

Οι Finacial Times επικαλούνται στοιχεία από μία εμπιστευτική έκθεση που συνέταξε χώρα που συνεισφέρει στην UNIFIL. Σε αυτή περιγράφονται περίπου 12 περιστατικά κατά τα οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ επιτέθηκαν σε διεθνή στρατεύματα στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν στοχοποιήσει την UNIFIL, την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, που είναι ανεπτυγμένη κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών, σε πολλές περιπτώσεις καταστρέφοντας αρκετές εγκαταστάσεις και προκαλώντας τραυματισμούς στρατιωτών σε συνοριακά φυλάκια στο νότιο Λίβανο.

Η UNIFIL χαρακτήρισε αυτά τα περιστατικά ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι στοχοποιεί εσκεμμένα τη UNIFIL από τότε που ξεκίνησε την χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο την 1η Οκτωβρίου.

Μάλιστα, το Ισραήλ έχει κατηγορήσει μέλη της Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιούν δυνάμεις του ΟΗΕ ως ανθρώπινη ασπίδα. Την ίδια στιγμή έχει ζητήσει από τον ΟΗΕ να εκκενώσει τους ειρηνευτές του από το νότιο Λίβανο για την ασφάλειά τους, αίτημα που η UNIFIL και οι 50 χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα έχουν απορρίψει ομόφωνα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλούνται οι Irish Times.

Israel has used white phosphorus against UN peacekeepers, @UNIFIL_ , injuring at least 15 according to the financial times https://t.co/3wkKmr9UDI pic.twitter.com/fzLkzKAj27

Την περασμένη Κυριακή (20.10.24) η UNIFIL υποστήριξε πως ένας εκσκαφέας του IDF κατεδάφισε σκόπιμα έναν πύργο παρατήρησης και τον περιμετρικό φράχτη μιας θέσης του ΟΗΕ στη Μαρουαχίν.

Η UNIFIL έχει δημοσιοποιήσει τα περισσότερα από τα περιστατικά που αναφέρονται στην εμπιστευτική έκθεση.

Σε ένα περιστατικό στις 10 Οκτωβρίου, δύο ειρηνευτές τραυματίστηκαν όταν ένα άρμα μάχης Merkava των IDF πυροβόλησε έναν πύργο παρατήρησης στην έδρα της διεθνούς δύναμης στη Νακούρα, προκαλώντας άμεσο πλήγμα που οδήγησε στην πτώση τους.

Μια φωτογραφία στην έκθεση δείχνει μια μεγάλη κυκλική τρύπα στον πύργο, κάτι που, σύμφωνα με τον Richard Weir, ανώτερο ερευνητή για συγκρούσεις και όπλα στη Human Rights Watch, είναι συμβατό με άμεση βολή.

Today, peacekeepers delivered water to Tebnin Governmental Hospital & @RedCrossLebanon medevac centre, both facing severe shortages since September. With humanitarian partners unable to safely access the area, we gave urgent support while we work together on a long-term solution. pic.twitter.com/PLzMruR64p