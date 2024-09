Λίβανος: Δέκα διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ ανακοίνωσε το Ισραήλ

Δέκα ανώτεροι διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ, τον επικεφαλής της επίλεκτης ομάδας αλ-Ραντουάν, στον Λίβανο ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ.

«Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν ένα στοχευμένο πλήγμα Βηρυτό, εξοντώνοντας τον Ιμπραχίμ Ακίλ, επικεφαλής της μονάδας επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, διοικητή της μονάδας Ραντουάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το θανατηφόρο αυτό πλήγμα είχε στόχο «να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Ο αρχηγός του Ισραηλινού επιτελείου, Χερζί Χαλεβί δήλωσε στο στρατιωτικό Συμβούλιο ότι «οι διοικητές της Χεζμπολάχ που σκοτώσαμε σήμερα, σχεδίαζαν την «7η Οκτωβρίου» στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ για χρόνια.

Τους φτάσαμε και θα φτάσουμε σε όποιον απειλεί την ασφάλεια των πολιτών του κράτους του Ισραήλ».

«Συγκεντρώθηκαν υπόγεια, κάτω από ένα κτίριο κατοικιών, στην καρδιά της Dahiyeh, ενώ χρησιμοποιούσαν τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. Συναντήθηκαν για να συντονίσουν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον Ισραηλινών αμάχων

Η στοχευμένη αεροπορική επιδρομή που έγινε σήμερα στη Βηρυτό προκειμένου να πέσει νεκρός ο Ακίλ είχε ως αποτέλεσμα και τον θάνατο 8 πολιτών και τον τραυματισμό άλλων 59 σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγές, προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Ιμπραχίμ Ακίλ, ηγέτης της δύναμης αλ-Ραντουάν, της επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

BREAKING:



The Israeli airstrike against Beirut targeted & killed Ibrahim Aqeel.



He was one of the 2 most senior Hezbollah commanders.



On September 20th 1983, 17 Americans were killed in a suicide bombing against the U.S. Embassy in Beirut. Aqeel was one of the masterminds. pic.twitter.com/YsqMHcHkXS