Λίβανος: Εκατοντάδες χιλιάδες οι εκτοπισμένοι από τη Βηρυτό – Εικόνες με μποτιλιαρισμένους δρόμους

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για ακόμη μία φορά, με ολη την περιοχή να βρίσκεται σε συναγερμό από την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν. Η κατάσταση δεν είναι τόσο “απλοϊκή” καθώς το Τελ Αβίβ εξαπολύει επίθεση και στον Λίβανο από όπου δρουν μαχητές της Χεζμπολάχ, που επιτίθενται στο Ισραήλ αλλά και σε άλλες περιοχές, υποστηρίζοντας την Τεχεράνη.

Για μια ακόμη φορά οι κάτοικοι του Λιβάνου χρειάζεται να εκκενώσουν μία περιοχή της πρωτεύουσας Βηρυτού προκειμένου να σωθούν από την επίθεση του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα, δίνοντάς τους οδηγίες να μετακινηθούν βορείως και ανατολικά της λιβανικής πρωτεύουσας.

Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ εκδίδει προειδοποίηση που αφορά ολόκληρες γειτονιές σε ελεγχόμενη από τη Χεζμπολάχ περιοχή.

«Σώστε τις ζωές σας, εκκενώστε τα σπίτια σας άμεσα», έγραψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ, αναρτώντας χάρτη στον οποίο τονίζονται τέσσερις γειτονιές των νοτίων προαστίων –μια περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοίκους από τα νότια προάστια της Βηρυτού να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους πανικόβλητοι σήμερα το απόγευμα, ύστερα από την προειδοποίηση που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός. Πυρά ακούστηκαν λίγο μετά την ισραηλινή προειδοποίηση, ενώ τεράστιο μποτιλιάρισμα δημιουργήθηκε στα όρια των νοτίων προαστίων της Βηρυτού.

Εκατοντάδες χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Εικόνες με μποτιλιάρισμα σε όλους τους δρόμους που οδηγούν έξω από την περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, Ο κόσμος φεύγει λόγω μαζικών εκκενώσεων μετά τους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ.

BREAKING: Heavy traffic jams clog all roads leaving Beirut’s Dahieh district after the IDF warned residents to evacuate the area. #Lebanon #Israel #Beirut #BreakingNews pic.twitter.com/AadXxhTYXv — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) March 5, 2026

What does this remind you of?



These people are being forcibly displaced from Beirut by the Israeli army. Forcible displacement is a war crime. pic.twitter.com/1am6WDxrTb — courtneybonneauimages (@cbonneauimages) March 5, 2026

Mass evacuation in Beirut’s Dahiyeh as residents flee after Israeli warning traffic gridlock spreads across the area#Europost



DM Me For Private Call insider Wallets @CryptoBruce100x#bitcoin #pumpfun #whales #cryptonews pic.twitter.com/lm9S4825Hc — zuesc1 (@zuesc1) March 5, 2026

Άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού που οδήγησε τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή, συγκεντρώνονται στην Πλατεία Μαρτύρων καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, στο πλαίσιο της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, στη Βηρυτό του Λιβάνου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πάνω από 500.000 χιλιάδες άνθρωποι έπρεπε να φύγουν από την περιοχή.

Thousands of people are massing on and around the Corniche. They have no where to go and if they did, it would take them hours to reach it. pic.twitter.com/DfrdexvY9u — Georges Haddad (@Georges__Haddad) March 5, 2026

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, όταν η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ, πυροδοτώντας σφοδρά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που ήταν κυρίως εστιασμένα στα νότια προάστια, στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

Την Τετάρτη, 04.03.2026, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τμήμα του νότιου Λιβάνου, μια περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του λιβανικού εδάφους.