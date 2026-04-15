Λίβανος: Ιρανός αξιωματούχος αποκαλύπτει κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ για μια εβδομάδα

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Mayadeen, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ότι το σήμερα βράδυ (15/04/2026) θα ξεκινήσει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με το Ισραήλ, διάρκειας μιας εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πιέσεις από το Ιράν και η εκεχειρία του Ισραήλ στον Λίβανο θα διαρκέσει για μία εβδομάδα, μέχρι το τέλος της δύο εβδομάδων εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό μέσο Channel 12, μετά το ρεπορτάζ στον Λίβανο: «Δεν έχουμε λάβει απόφαση για κατάπαυση του πυρός».

Χθες, αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τον Λίβανο συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τις πρώτες άμεσες συνομιλίες των δύο χωρών από το 1993.

Από την μεριά της, η Χεζμπολάχ κατακρίνει τις συνομιλίες και έχει δηλώσει ότι δεν την δεσμεύει καμία συμφωνία που θα προκύψει από αυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίεση από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, η Ουάσιγκτον πιέζει το Ισραήλ να σταματήσει εντελώς τις επιθέσεις της στον Λίβανο τις επόμενες ημέρες, για να επικεντρωθούν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ήδη, ο ισραηλινός στρατός μετρίασε τις επιθέσεις κατά της Βηρυτού, μετά από αμερικανικές πιέσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την περασμένη Τετάρτη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο για να αποτρέψει την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, οι Αμερικανοί πρότειναν μια «προσωρινή» εκεχειρία στη συνάντηση χθες στην Ουάσινγκτον.

«Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το ζήτημα», αναφέρει το δημοσίευση, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται ήδη να σταματήσουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο.