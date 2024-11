Λίβανος: Μπαράζ ρουκετών από την Χεζμπολάχ σε στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ στη Χάιφα

Μπαράζ ρουκετών εκτόξευσε σήμερα (16.11.2024) η Χεζμπολάχ του Λιβάνου κατά στρατιωτικών βάσεων κοντά στη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε 5 βάσεις που έβαλε στον στόχο της κοντά στη Χάιφα και στο Κάρμελ του Ισραήλ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η οργάνωση τόνισε ότι έπληξε με «πύραυλο» ένα ισραηλινό άρμα μάχης το οποίο βρισκόταν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα, μέσα στη λιβανική επικράτεια.

«Οι μαχητές της Χεζμπολάχ στόχευσαν «ένα άρμα μάχης Merkava στα περίχωρα του χωριού Σαμαά (στο νότιο Λίβανο) με κατευθυνόμενο πύραυλο….», ανέφερε σε ανακοίνωσή του η Χεζμπολάχ.

Ο στρατός του Ισραήλ με τη σειρά του ανακοίνωσε πως οι ρουκέτες χτύπησαν μία συναγωγή στη Χάιφα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι.

«Αυτό είναι ένα ακόμη ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς η Χεζμπολάχ στοχεύει εσκεμμένα ισραηλινούς αμάχους», ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Massive destruction in Haifa and nearby towns after Hezbollah strikes on settler neighborhoods. Buildings including a synagogue were severely damaged. Israel must stop hiding weapons in places of worship and between settlers. Lebanon has every right to defend itself pic.twitter.com/U5AkpQf5Is