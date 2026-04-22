Λίβανος: Νεκρά δυο μέλη της Χεζμπολάχ μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση

Δυο μέλη της Χεζμπολάχ που διέσχιζαν χθες (21.04.2026) τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Τα δύο μέλη της Χεζμπολάχ εντοπίστηκαν από στρατεύματα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας του Ισραήλ κοντά στο ρέμα Wadi Saluki. Ο IDF αναφέρει ότι οι πράκτορες «διέσχισαν την μπροστινή γραμμή άμυνας και πλησίασαν τα στρατεύματα με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή».

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στη συνέχεια επιτέθηκε και «σκότωσε τους τρομοκράτες για να εξαλείψει την απειλή», αναφέρει ο στρατός.

Να σημειωθεί ότι η 10ήμερη εκεχειρία, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τερμάτισε σε μεγάλο βαθμό έξι εβδομάδες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, ο οποίος κατέληξε στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Παρόλα αυτά, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνέχισαν να ανταποκρίνονται σε αυτό που αποκαλούν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.