Λίβανος: Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς Saeed Atallah σε ισραηλινά πλήγματα – Ξεκληρίστηκε η οικογένειά του

Ακόμη ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή σε στρατόπεδο Παλαιστινίων προσφύγων στον Λίβανο. Τρία από τα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση του Ισραήλ.

Με τη δολοφονία του ηγέτη, Saeed Atallah, το Ισραήλ εξάλειψε έναν ακόμη κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, εγείροντας ανησυχίες ότι η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Το Ισραήλ πραγματοποιεί συνεχείς επιδρομές στον Λίβανο καθώς πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιδρομές μέχρι στιγμής.

«Το κίνημα της Χαμάς θρηνεί τον ηγέτη των Ταξιαρχιών al-Qassam, Saeed Atallah Ali, και τρία από τα μέλη της οικογένειάς του ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού στο σπίτι του στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στο Dawi στην Τρίπολη στο βόρειο Λίβανο», ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της Hamas.

Στις αεροπορικές επιδρομές του στα κεντρικά γραφεία της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, το Ισραήλ εξάλειψε τον Χασάν Νασράλα, τον αρχηγό της Χεζμπολάχ που ήταν επικεφαλής της μαχητικής οργάνωσης τα τελευταία 32 χρόνια. Επίσης, αναφορές υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ στόχευσε ένα υπόγειο καταφύγιο στον Λίβανο, όπου ο Χασέμ Σαφιεντίν, που θεωρείται ο διάδοχος του Νασράλα, συναντήθηκε με άλλους ηγέτες της Χεζμπολάχ.

