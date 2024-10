Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο ακόμη δύο ενόπλων μελών της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (05.10.2024) ότι σκότωσε δύο ενόπλους της Χαμάς που επιχειρούσαν στον Λίβανο.

Πρόκειται για τον Μοχάμεντ Χουσεΐν Αλί αλ Μαχμούντ ο οποίος είχε την εκτελεστική ηγεσία της οργάνωσης για τον Λίβανο και σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή, αλλά και για τον Σαίντ Αλα Ναίφ Αλί, μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στον Λίβανο, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης, από μία βραδινή πολεμική επιχείρηση των Ισραηλινών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι Ταξιαρχίες του αλ Κασάμ, που αποτελούν την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσαν το θάνατο των δύο ενόπλων, μετά από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών στον Λίβανο, αλλά με διαφορετικά ονόματα, Μοχάμεντ Χουσείν αλ Λουίζ και Σαίντ Ατάλα Αλί.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή σε στρατόπεδο Παλαιστινίων προσφύγων στον Λίβανο. Τρία από τα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση του Ισραήλ.

Two senior terrorists in Hamas’ military wing in Lebanon were eliminated in two joint IDF and ISA operations.



– Muhammad Hussein Ali al-Mahmoud served as Hamas’ executive authority in Lebanon and directed terrorist activities in Judea and Samaria. He was responsible for… pic.twitter.com/9cdSc1590J