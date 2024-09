Λίβανος: Το Ισραήλ εξουδετέρωσε και άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ – Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ ξεκαθάρισε χθες Πέμπτη (26.9.24) πως δεν θα σταματήσει τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ πριν από «τη νίκη», απορρίπτοντας τη διεθνή έκκληση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 21 ημερών κι οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σε ανατολικούς και νότιους τομείς του Λιβάνου.

Έγιναν δεκάδες πλήγματα εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ, η οποία άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ την επομένη της εισβολής της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας στις 7 Οκτωβρίου. Η σιιτική οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ορκίζεται πως θα συνεχίσει τη δράση του «ως το τέλος της επίθεσης στη Γάζα».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι χθεσινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε 92 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 153.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν «πλήγματα ακριβείας» στη Βηρυτό και σκότωσαν τον διοικητή μονάδας της Χεζμπολάχ που χειρίζεται τα drones της, τον Μοχάμεντ Σρουρ. Η οργάνωση του Λιβάνου επιβεβαίωσε τον θάνατό του χθες βράδυ.

Hezbollah confirmed the death of aerial forces chief Mohammed Srur overnight. https://t.co/QNW9nPZ89z

Ανέφεραν ακόμη πως έπληξαν 75 στρατιωτικούς στόχους, θέσεις της Χεζμπολάχ, στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, ενώ το βράδυ τόνισαν πως εξακολουθούσαν τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο.

Σημείωσαν πως εξαπολύθηκαν δεκάδες ρουκέτες, πύραυλοι και drones από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ χθες.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέφερε πως εκτόξευσε περίπου 100 ρουκέτες εναντίον των πόλεων Σαφέντ και Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που έχουν σκοτώσει πάνω από εφτακόσιους ανθρώπους από τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αμάχων, ανάγκασαν πάνω από 90.000 ανθρώπους να φύγουν στον Λίβανο, κατά τον ΟΗΕ. Πάνω από 31.000 πολίτες της χώρας κατέφυγαν στη ρημαγμένη από τον πόλεμο Συρία, σύμφωνα με τη Βηρυτό.

Η Γαλλία και οι ΗΠΑ, μαζί με αραβικές και δυτικές χώρες, κάλεσαν προχθές Τετάρτη να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός διάρκειας 21 ημερών», προκειμένου να δοθεί «ευκαιρία στη διπλωματία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως τόνισε χθες πως ο στρατός του θα συνεχίσει τη μάχη με τη Χεζμπολάχ «με όλη την απαραίτητη ισχύ», δηλώνοντας πάντως ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός. «Οι ομάδες μας συναντήθηκαν (την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν την αμερικανική πρωτοβουλία για τον Λίβανο και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον κοινό στόχο της επιστροφής των ανθρώπων με ασφάλεια στα σπίτια τους. Θα συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς υπερθεμάτισε, διατρανώνοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «ως τη νίκη» κι ότι δεν θα υπάρξει καμία «κατάπαυση του πυρός στον βορρά».

Δυο ισραηλινοί ακροδεξιοί υπουργοί, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επίσης απέρριψαν την ιδέα να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός. «Η εκστρατεία στον βορρά δεν μπορεί να τερματιστεί παρά μόνο με έναν τρόπο: τη συντριβή της Χεζμπολά», έκρινε ο κ. Σμότριτς. Ο Μπεν Γκβιρ από την πλευρά του απείλησε πως θα μποϊκοτάρει τις εργασίες της κυβέρνησης αν κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε πως η έκκληση για κατάπαυση του πυρός διατυπώθηκε «σε συντονισμό» με το Ισραήλ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε πως θα ήταν «λάθος» του κ. Νετανιάχου να «απορρίψει» την προταθείσα κατάπαυση του πυρός, καθώς έτσι θα καταστεί «υπεύθυνος» για ενδεχόμενη περιφερειακή κλιμάκωση, τονίζοντας πως η πρόταση «προετοιμάστηκε» και αποτέλεσε «αντικείμενο διαπραγμάτευσης» με «τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τις ομάδες του», τόσο «από τους Αμερικανούς» όσο και «από εμάς τους ίδιους».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Ισραήλ και τη Χεζμπολά να «απομακρυνθούν από το χείλος της αβύσσου».

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν προειδοποίησε εναντίον «ολοκληρωτικού πολέμου», που θα ήταν «καταστροφικός», τόσο για το Ισραήλ όσο και για τον Λίβανο, εκτιμώντας πως εάν κλεινόταν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, θα μπορούσε να διευκολύνει συμφωνία εκεχειρίας και στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την άλλη, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως εξασφάλισε νέο πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προς «υποστήριξη της στρατιωτικής προσπάθειας σε εξέλιξη».

Προχθές Τετάρτη, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, διέταξε τους άνδρες του να προετοιμαστούν για πιθανή χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Σε πόλεμο με την παλαιστινιακή Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου πως το «κέντρο βάρους» των επιχειρήσεων μεταφέρεται πλέον στον βορρά, προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή δεκάδων χιλιάδων κατοίκων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρών της Χεζμπολά τον τελευταίο σχεδόν έναν χρόνο.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στα σύνορα ακολούθησε την αποδοθείσα στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες σειρά ανατινάξεων συσκευών επικοινωνίας της Χεζμπολά που είχαν παγιδευτεί με εκρηκτικά τη 17η και τη 18η Σεπτεμβρίου, με απολογισμό 39 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, κατόπιν, την 20ή Σεπτεμβρίου, τον ισραηλινό βομβαρδισμό στη νότια Βηρυτό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 55 ανθρώπους κι αποκεφάλισε την επίλεκτη μονάδα Ραντουάν του σιιτικού κινήματος.

Από την 8η Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 1.540 ανθρώπους στη λιβανική επικράτεια, ανέφεραν χθες οι αρχές της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως έχει πλήξει «πάνω από 2.000 στόχους», θέσεις της Χεζμπολά, από τη Δευτέρα. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν αυτή την εβδομάδα πως εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας 9.360 ρουκέτες ή πύραυλοι τον τελευταίο σχεδόν έναν χρόνο.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, προσθέτοντας πως «οι σειρήνες (της αεράμυνας) και οι εκρήξεις ακούστηκαν μετά την αναχαίτισή (του) και την πτώση συντριμμιών».

IDF thwarts Houthi missile strike on Tel Aviv, central Israel. Aerial defenses intercept the missile before it lands.https://t.co/WckB982mrv pic.twitter.com/yFfAWsYVtw