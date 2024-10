Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε αγορά στην πόλη Ναμπατίγια

Νέα επιδρομή πραγματοποίησε αργά το βράδυ του Σαββάτου (12.10.2024) το Ισραήλ στον Λίβανο. Τα προηγούμενα 24ωρα οι Ισραηλινοί είχαν ζητήσει από τους κατοίκους 25 συνοικιών να τις εγκαταλείψουν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, το Ισραήλ έπληξε αγορά στην Ναμπατίγια.

Πρόκειται για μία πυκνοκατοικημένη πόλη του νοτίου Λιβάνου, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα, από όπου εκτιμάται ότι εξαπολύονται επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός είχε πρόσφατα καλέσει τους κατοίκους 25 τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατίγια, να μετακινηθούν βόρεια, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματά τους και τις χερσαίες εισβολές τους στον νότιο Λίβανο.

The Lebanese are reporting significant Israeli attacks in the center of the city of Nabatieh in southern Lebanon in the last hour pic.twitter.com/7kWV5YNisG