Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Εικόνες χαράς και αισιοδοξίας έρχονται πλέον από τον Λίβανο, λίγες ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο στρατό του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι στον Λίβανο από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη (27.11.24) μαζεύουν τα υπάρχοντά τούς και επιστρέφουν στα σπίτια τους, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, επικεφαλής του σιιτικού επιδραστικού κινήματος Αμάλ, να απευθύνει έκκληση για ταχεία επιστροφή στις εστίες τους των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί ή εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Σε ομιλία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, μερικές ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ο σύμμαχος της Χεζμπολάχ κάλεσε τους Λιβανέζους σε εθνική «ενότητα» και τάχθηκε υπέρ της «επίσπευσης της εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας», η οποία δεν έχει καταστεί δυνατή εδώ και περισσότερο από δυόμισι χρόνια λόγω πολιτικών διαφωνιών.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε σήμερα πως ο στρατός θα «ενισχύσει την ανάπτυξή του» στο νότιο τμήμα της χώρας, που συνορεύει με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας η οποία έβαλε τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Σε διάγγελμά του προς τους Λιβανέζους, κάλεσε το Ισραήλ να «σεβαστεί» την κατάπαυση του πυρός και να «αποσυρθεί από όλες τις περιοχές και τις θέσεις που κατέλαβε» στα σύνορα των δύο χωρών. Ο Νατζίμπ Μικάτι εξέφρασε την ελπίδα η συμφωνία να ανοίξει «μία νέα σελίδα» στην ιστορία του Λιβάνου και έκανε και εκείνος έκκληση για ταχεία εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.

Τραγούδια και δάκρυα χαράς

Στο μεταξύ, χιλιάδες Λιβανέζοι που εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους λόγω των εχθροπραξιών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ πήραν τον δρόμο της επιστροφής σήμερα, μόλις τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός έπειτα από δύο μήνες ανοικτού πολέμου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το ένοπλο λιβανικό κίνημα που συνδέεται με το Ιράν.

🟥 [#Lebanon] People displaced by Israeli strikes return to Beirut’s southern suburbs after a cease-fire ending hostilities between the Lebanese armed group Hezbollah and Israel came into force.



📸 Mohammed Yassin pic.twitter.com/zj77qyD6UK — L’Orient Today (@lorienttoday) November 27, 2024

Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ από τις 04:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, θέτει τέλος στη σύγκρουση που προκάλεσε χιλιάδες θανάτους και οδήγησε στον εκτοπισμό 900.000 ανθρώπων στον Λίβανο, εκτοπίζοντας επίσης δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Ισραήλ.

Χωρίς να περιμένουν το πράσινο φως του λιβανικού στρατού, χιλιάδες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου, του νότιου τομέα της Βηρυτού και της Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προπύργια της Χεζμπολάχ, άρχισαν επίσης να επιστρέφουν στα σπίτια τους, διαπιστώνουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

VIDEO: Displaced Lebanese return south after ceasefire takes effect.



Lebanon’s army said it was “taking the necessary measures” to deploy forces south hours into an Israel-Hezbollah truce, warning people displaced from frontline areas not to return before Israeli troops… pic.twitter.com/LSnxbSfAp8 — AFP News Agency (@AFP) November 27, 2024

Στον νότιο τομέα της Βηρυτού, που βομβαρδιζόταν ακόμη και σήμερα την αυγή, οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ κυκλοφορούσαν με μοτοσικλέτες, ανεμίζοντας το κίτρινο λάβαρο του κόμματος, ορισμένοι φωνάζοντας συνθήματα για τη δόξα του αρχηγού τους Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από το Ισραήλ, υπό τον ήχο εορταστικών πυρών.

«Επιστρέφουμε σε αυτό το ηρωικό προάστιο», που «νίκησε, είμαστε υπερήφανοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νιζάμ Χαμάντε, ένας μηχανικός που ήρθε να επιθεωρήσει το σπίτι του.

Ο δρόμος προς τον νότο ήταν γεμάτος αυτοκίνητα και υπερφορτωμένα φορτηγάκια, με τους οδηγούς να πατάνε τα κλάξον και να τραγουδούν. «Τα συναισθήματά μας δεν μπορούν να περιγραφούν. Ο Λίβανος κέρδισε, το κράτος κέρδισε, ο λαός κέρδισε» λέει ένας οικογενειάρχης.

After the ceasefire, displaced people return to Lebanon



A ceasefire between Israel and Iran-backed group Hezbollah came into effect on Wednesday after both sides accepted an agreement brokered by the U.S. and France, marking a rare victory for diplomacy in a region shaken by two… pic.twitter.com/eFa9TezTgP — Forbes India (@ForbesIndia) November 27, 2024

Χιλιάδες νεκροί και εκτοπισμένοι

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ωστόσο τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου να μην πλησιάσουν στις θέσεις όπου παραμένει ανεπτυγμένος –και είπε ότι πυροβόλησε ένα αυτοκίνητο που το έκανε, ωθώντας τους επιβαίνοντες σε αυτό να γυρίσουν πίσω– ή χωριά για τα οποία έχει δώσει εντολή εκκένωσης.

Το φιλοϊρανικό κίνημα είχε ανοίξει ένα μέτωπο «υποστήριξης» στη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος.

Έπειτα από μήνες ανταλλαγών διασυνοριακών πυρών, το Ισραήλ ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου μία εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών εναντίον της Χεζμπολάχ και ανέπτυξε στρατιώτες του στον νότιο Λίβανο, που συνορεύει με το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 3.823 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά στον Λίβανο από τον Οκτώβριο του 2023, στην πλειονότητά τους από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Από ισραηλινής πλευράς, 82 στρατιωτικοί και 47 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε 13 μήνες, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters