Live από το Φανάρι η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντα

Πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου τελείται το πρωί της Κυριακής (30.11.2025), ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Στη θεία λειτουργία για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη είναι παρών ο Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ΄ και ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.