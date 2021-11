Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν στα πλαίσια της έρευνας για την έκρηξη σε ταξί που σημειώθηκε την Κυριακή (14.11.2021) στο Λίβερπουλ, μετά το πέρας της ανάκρισής τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τέσσερις άνδρες ηλικίας 20, 21, 26 και 29 ετών είχαν συλληφθεί την Κυριακή και χθες, Δευτέρα, στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε ταξί στο Λίβερπουλ, για την οποία οφείλεται, όπως αναφέρουν οι καταγγελίες της αστυνομίας, στον 32χρονο επιβάτη, Ίμαντ Αλ Σουέλμιν.

Ο καταγγελλόμενος ως δράστης της έκρηξης, η οποία χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική ενέργεια» από την αστυνομία, ο Ίμαντ Αλ Σουέλμιν, είναι ένας πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή που είχε γίνει χριστιανός.

«Μετά την ανάκριση των συλληφθέντων, είμαστε ικανοποιημένοι από τις καταθέσεις που έδωσαν και αφέθηκαν ελεύθεροι», διευκρίνισε ο Ρας Τζάκσον, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της περιοχής, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ερευνητές της αστυνομίας σημείωσαν «σημαντική πρόοδο από την Κυριακή το πρωί» και «συγκέντρωσαν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία στην διεύθυνση στην λεωφόρο Ρούτλαντ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας».

Στην διεύθυνση αυτή ο Ίμαντ αλ Σουέλμιν επιβιβάστηκε σε ταξί την Κυριακή το πρωί για να μεταβεί σε γυναικολογικό νοσοκομείο στο Λίβερπουλ. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος) μπροστά από το νοσοκομείο την Κυριακή, ημέρα μνήμης στη Βρετανία για τους πεσόντες σε πολέμους.

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David’s actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. 👏👏👏👏 pic.twitter.com/qjHzGMxIUT