Λίβερπουλ: Βίντεο ντοκουμέντο την ώρα που αυτοκίνητο πέφτει σε πλήθος στην παρέλαση για το πρωτάθλημα – Συνελήφθη ένας «53χρονος λευκός Βρετανός»

Για το σοκαριστικό περιστατικό, η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ αναφέρει στο X: «Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την αστυνομία του Μερσισάιντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Γουότερ Στριτ που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης των τροπαίων νωρίτερα απόψε.



Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτό το σοβαρό περιστατικό.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



